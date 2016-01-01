ما هي أعراض نقص الحديد؟

قال الطبيب الألماني هانز ميشائيل مولنفيلد إنه يمكن الاستدلال على نقص الحديد بالجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض، مثل الشحوب والشعور المستمر بالإنهاك والخمول، بالإضافة إلى تشقق زوايا الفم وتساقط الشعر وتقصف الأظافر.



وأضاف الممارس العام أنه ينبغي استشارة الطبيب في حال ملاحظة هذه الأعراض، حيث يمكن التحقق من الإصابة بنقص الحديد بالجسم من خلال تحليل صورة الدم لفحص معدل الهيموجلوبين.



وقلما يرجع سبب نقص الحديد إلى التغذية الخاطئة، وبالنسبة للنساء فإن السبب غالبا ماً يرجع إلى الحيض الشديد.



ويمكن مواجهة نقص الحديد من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل اللحوم الحمراء وعصائر العنب الداكنة. وبشكل عام يمكن من خلال التغذية المتوازنة إمداد الجسم بالحديد على نحو كاف.



وإذا تعذر مواجهة نقص الحديد من خلال التغذية، فيمكن حينئذ تعاطي الأدوية، والتي لا يتم اللجوء إليها كخيار أول، نظراً لأنها قد تتسبب في مشاكل بالمعدة لدى بعض الأشخاص.