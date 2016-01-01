تقويم الأسنان متى يكون ضرورياً؟
قليلون جداً هم مَن يتمتعون بطاقم أسنان مثالي دون أية تدخلات. وعندما تسقط الأسنان اللبنية تنمو الأسنان الدائمة في الغالب بشكل غير منتظم، ولكن متى يتطلب الأمر العلاج؟
وللإجابة على هذا السؤال، قال طبيب الأسنان الألماني ديرك كروب إن اعوجاج الأسنان قد لا ينتج عنه أية مشاكل صحية، ولكنه في الوقت ذاته قد يمثل خطراً على الصحة، فبعض الأطفال لا يمكنهم المضغ أو التحدث بشكل صحيح، كما أن الأسنان المتزاحمة يصعب تنظيفها.
وإذا قرر الآباء علاج الطفل، فيتعين البدء قبل اكتمال نمو الفك. وأوضح كروب أن العمر المناسب لهذا يتراوح من 10 إلى 13 سنة، كما يستغرق العلاج أربعة أعوام في الغالب.
ومن جانبه، أشار طبيب الأسنان هوب فان ريجت إلى أن الفحص يحدد ما إذا كان الطفل في حاجة للتقويم الثابت أو القابل للخلع، وفي العادة يتم الدمج بينهما.
وتتكون المشابك المتحركة من قالب من البلاستيك، يتم تثبيته عن طريق سلك. ويقوم الطفل بتركيب جهاز التقويم بالليل ولأطول فترة ممكنة من النهار، في حين يتم خلعه عند ممارسة الرياضة أو تناول الطعام.
وفي حالة أجهزة التقويم الثابتة يقوم الطبيب بلصق شرائح صغيرة من المعدن أو السيراميك أو البلاستيك على الأسنان، ثم يقوم سلك القوس، الذي يربط بين هذه الشرائح بتنظيم الأسنان في المكان الصحيح.
وعند تحقيق هدف التقويم يمكن نزع جهاز تقويم الأسنان. ولتحقيق ثبات في النتيجة يتم تثبيت سلك خلف الأسنان الأمامية لمدة عام أو عامين. وإذا لم تحدث مشاكل بسبب هذا السلك، فيمكن تركه من 5 إلى 10 سنوات في الفم.
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