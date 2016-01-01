فكرة أمريكية.. انقص وزنك بـ "اللحم المفروم"

ساندوتش الهامبورغر الضخم وشرائح اللحم السميكة، من أشهر الأطعمة في الولايات المتحدة التي تسجل فيها السمنة معدلات شديدة الارتفاع. ولهذه الأسباب حاول باحثون هناك الوصول لحل يقلل من السمنة دون التخلي التام عن وجبات اللحوم المحببة للكثيرين. وغالبا ما يجد الأطباء صعوبة في إقناع أصحاب الوزن الزائد، بالتخلي عن بعض الأطعمة لاسيما اللحوم، والاستعاضة عنها بالخضروات والغذاء الصحي، ولهذا السبب أجرى الباحثون في كاليفورنيا، تجربة على مجموعة من أصحاب الوزن الزائد، إذ اعتمدت تغذيتهم على خلط اللحم المفروم بالخضروات المطهية على البخار أوبالفطر.

وخلص الباحثون بعد التجربة التي نشرها موقع "بيلد دير فراو" الألماني، إلى أن خلط اللحم المفروم بالخضروات يحقق توازنا بين السعرات الحرارية والدهون التي تدخل للجسم وهو الأمر الذي ساهم في تراجع واضح في وزن المشاركين بالتجربة بأحد مستشفيات مدينة بالتيمور. الطريف أن المشاركين في الدراسة قالوا إن وجبة اللحم بهذا الشكل ذات مذاق أفضل من اللحم غير المخلوط بالخضروات.وفي الوقت الذي تعد فيه اللحوم من العناصر الغنية بالحديد وبفيتامين "بي"، تقدم الخضروات فيتامين "سي" المفيد في الحفاظ على الوزن وبالتالي تساعد في اكتمال القيمة الغذائية لوجبة اللحوم دون المعاناة من زيادة الوزن. في الوقت نفسه ثمة فائدة اقتصادية من هذه الفكرة، إذ أنها تقلل من استهلاك اللحوم بنسبة قد تصل إلى النصف، كما أنها تضيف لوجبات اللحم المفروم التقليدية.