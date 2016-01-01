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لهذا السبب يجب أن تبقى درجة الحرارة منخفضة داخل الطائرة

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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لهذا السبب يجب أن تبقى درجة الحرارة منخفضة داخل الطائرة

كشفت دراسة حديثة عن سبب انخفاض درجات الحرارة في مقصورة الركاب داخل الطائرة، وقالت بأن الإنسان يكون أكثر عرضة للإصابة بالإغماء على متن الطائرة بسبب نقص الأوكسجين الذي يعتبر عنصراً ضرورياً في عملية التنفس.

 وتقول الدراسة بأن ركاب الطائرات قد يتعرضون إلى نقص كبير في الأكسجين بسبب انخفاض التهوية الرئوية الناجمة عن الجمود والنعاس وانتفاخ المعدة والأمعاء. وهنالك عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى نقص الأكسجين داخل الطائرة مثل ارتفاع ضغط الهواء ودرجات الحرارة.

وبما أن ارتفاع درجات الحرارة داخل الطائرة يؤدي إلى نقص الأكسجة التي قد تتسبب بكارثة، لا بد من إبقاء درجات الحرارة منخفضة داخل الطائرة.

ويعتبر نقص الأكسجة داخل الطائرة، أمراً في غاية الخطورة فقبل عقد من الزمان تسبب في حادث تحطم طائرة ومقتل جميع ركابها الـ 121. وفي 2005 فقدت طائرة أقلعت من مطار لارنكا القبرصي ضغط الهواء ما أدى إلى إغماء جميع الركاب قبل تحطمها، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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