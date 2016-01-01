الصحة العالمية: تفشي الكوليرا في كينيا مصدر كبير للخطر

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن تفشي الكوليرا في كينيا يشكل خطراً كبيراً على المنطقة وخطراً متوسطاً على العالم بعدما أصيبت وفود خلال مؤتمرين دوليين بالمرض.



وزاد انتشار المرض منذ أبريل(نيسان) الماضي ليؤثر على العاصمة نيروبي وهي مركز مهم للمؤتمرات في أفريقيا ومخيمي داداب وكاكوما للاجئين.



وأصاب المرض 146 شخصاً في مؤتمر بنيروبي يوم 22 يونيو(حزيران) الماضي و136 شخصاً في معرض الصين التجاري بين 10 و12 يوليو(تموز) الجاري، وتوفي أحدهم في وقت لاحق.



وقالت المنظمة في خبر عن تفشي المرضي "خطر التفشي الحالي تم تقييمه بأنه مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومتوسط على المستوى الدولي".