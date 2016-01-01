كم كمية الفواكه الواجب أكلها في اليوم؟

نسمع دائماً عن أهمية أكل الفواكه والخضروات، وخلال الصيف تتوفر أنواع أكثر من الفاكهة، لكن هل تعلم ما الكمية التي ينبغي على الإنسان أكلها كل يوم؟ ربما تكون تأكل الكمية المطلوبة بشكل تلقائي لكنك لا تعرف

قبل سن 19 عاماً يحتاج المراهق ما بين حصتين و3 حصص من الفاكهة يومياً، وبعد تخطي الـ 19 تكفي حصتان من الفواكه كل يوم. إليك كيف يتم تقدير الكمية:



* الحبة الصغيرة والمتوسطة من التفاح تعادل حصة من الفاكهة.

* الحبة الكبيرة من الموز حصة من الفاكهة.

* البرتقالة الكبيرة حصة من الفاكهة.

* كوب من التوت (90 حبة) يعادل حصة من الفاكهة.

* 32 حبة من العنب تعادل حصة من الفاكهة.

* حبة كبيرة من الدرّاق (الخوخ) تعادل حصة من الفاكهة.

* 8 حبات كبيرة من الفريز (الفراولة) تعادل حصة من الفاكهة.

* كوب من مكعبات الأناناس، أو نصف حبة أناناس متوسطة، حصة من الفاكهة.

* كوب من مكعبات الشمّام حصة من الفاكهة.

* حبة متوسطة من المانجو تعادل حصة من الفاكهة.