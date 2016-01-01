تغيير العادات اليومية يحارب الإمساك

قال المعهد الألماني للتغذية العلاجية وعلم الأنظمة الغذائية إنه يمكن محاربة الإمساك من خلال تغيير العادات اليومية، وذلك بتناول كمية كافية من السوائل تُقدر بنحو لترين يومياً.



كما يمكن تنشيط حركية الأمعاء من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة. كما تسهم المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية في تنشيط حركية الأمعاء.



ومن المهم أيضاً تخصيص المزيد من الوقت للتبرز في الصباح الباكر، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن التوتر النفسي.