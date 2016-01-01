الرئيسية | طب وصحة | طفلك مصاب بالصدفية؟ هذه الفحوصات مهمة

طفلك مصاب بالصدفية؟ هذه الفحوصات مهمة

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 18 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
طفلك مصاب بالصدفية؟ هذه الفحوصات مهمة

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إنه على الرغم من أن مرض الصدفية يندرج ضمن الأمراض الجلدية، إلا أنه يرفع أيضاً خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو الروماتيزم لدى الأطفال.

توصي الرابطة الأهل بإخضاع الطفل لفحوصات منتظمة في المرحلة العمرية بين 9 و11 سنة، وكذلك في المرحلة العمرية بين 17 و21 سنة لقياس معدلات أيض الدهون بالكامل، أي كل قيم الكوليسترول وكذلك الدهون الثلاثية. وإذا كان الطفل يعاني من البدانة، فينبغي أيضاً فحص نسبة السكر بالدم كل 3 سنوات.

ونظراً لأن مرض الصدفية يشوه المظهر الجمالي للجلد، لذا فإنه غالباً ما يشكل عبئاً نفسياً على الطفل المصاب به، والذي يصير أكثر عُرضة للإصابة بالاكتئاب وأمراض القلق والإدمان. وكي لا تتفاقم المشكلة، ينبغي عرض الطفل على طبيب نفسي بمجرد الاشتباه في إصابته بأحد هذه الأمراض.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات