طفلك مصاب بالصدفية؟ هذه الفحوصات مهمة

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إنه على الرغم من أن مرض الصدفية يندرج ضمن الأمراض الجلدية، إلا أنه يرفع أيضاً خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو الروماتيزم لدى الأطفال.



توصي الرابطة الأهل بإخضاع الطفل لفحوصات منتظمة في المرحلة العمرية بين 9 و11 سنة، وكذلك في المرحلة العمرية بين 17 و21 سنة لقياس معدلات أيض الدهون بالكامل، أي كل قيم الكوليسترول وكذلك الدهون الثلاثية. وإذا كان الطفل يعاني من البدانة، فينبغي أيضاً فحص نسبة السكر بالدم كل 3 سنوات.



ونظراً لأن مرض الصدفية يشوه المظهر الجمالي للجلد، لذا فإنه غالباً ما يشكل عبئاً نفسياً على الطفل المصاب به، والذي يصير أكثر عُرضة للإصابة بالاكتئاب وأمراض القلق والإدمان. وكي لا تتفاقم المشكلة، ينبغي عرض الطفل على طبيب نفسي بمجرد الاشتباه في إصابته بأحد هذه الأمراض.