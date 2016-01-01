الضوضاء الزائدة تضعف خصوبة الرجل

حذّرت نتائج بحث جديد من الآثار الجانبية للمستويات الزائدة من الضوضاء والتي لا تقتصر فقط على التأثير على السمع، حيث تبين أنها تضعف قدرات الخصوبة لدى الرجال. ودعا الباحثون إلى النظر إلى العوامل البيئية عند محاولة فهم أسباب مشاكل الخصوبة.



ووجدت نتائج الدراسات التي أُجريت في جامعة سيول الوطنية بكوريا الجنوبية أن الضوضاء الزائدة تأتي بعد البدانة والتدخين ضمن العوامل التي تعيق الخصوبة لدى الرجل.



وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن نسبة الضوضاء الزائدة في النهار هي ما تزيد عن 55 DB، وأن الضوضاء أثناء الليل هي ما تقل عن هذا المعدل بكثير.



واعتمدت أبحاث الدراسة الكورية على البيانات الصحية لأكثر من 206 ألف شخص أعمارهم بين 20 و59 عاماً، وتم تتبع البيانات الصحية لمدة 8 سنوات، ومع الأخذ في الاعتبار مشاكل البدانة والتدخين تبين أن الضوضاء هي العامل الثالث في التأثير السلبي على القدرة الإنجابية لدى الرجل.



وربطت دراسات سابقة بين الضوضاء ومجموعة من الآثار السلبية على الصحة غير السمع، مثل زيادة خطر الإصابة بأزمة قلبية، ومشاكل ضغط الدم، وتغير مستوى بعض المواد الكيميائية في الدماغ.



وحثّت توصيات الدراسة من يتعرضون لمستويات عالية من الضوضاء على تركيب عوازل للصوت في المنازل على الرغم من تكلفتها، واستخدام سمّاعات للأذن مخفّضة للضوضاء، وتقليل استخدام الماكينات في البيوت، أو عزلها.