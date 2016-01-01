6 أغذية لمحاربة نوبات الجوع الشديد

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أنه يمكن محاربة نوبات الجوع الشديد من خلال تناول الأغذية، التي تكبح الشهية وتساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.



وهذه الأغذية هي:



1 - الموالح:

تساعد الموالح، مثل الليمون والبرتقال، على كبح الشهية لأنها تحتوي على مادة البكتين، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.



2- اللوز:

يعمل البروتين على تثبيط الشعور بالجوع. لذا يعد اللوز وجبة خفيفة مثالية وبديلاً صحياً للشوكولا.



3- البقوليات:

تمتاز البقوليات، مثل العدس والبازلاء، بأنها غنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، فضلاً عن أنها تزخر بالبروتينات.



4- الطماطم:

تمتاز الطماطم بمحتواها العالي من الكروم، والذي يعمل على ضبط مستوى السكر بالدم، مما يساعد في مواجهة نوبة الجوع الشديد.



5- التفاح

يعمل التفاح على ضبط نسبة الجلوكوز بالدم، مما يساعد على كبح الشهية، فضلاً عن أنه غني بالفيتامينات.



6 - الشوفان:

تنتفخ رقائق الشوفان في المعدة، مما يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، علاوة على أنها غنية بالمغنيسيوم، الذي يعمل على تحفيز عملية حرق الدهون.