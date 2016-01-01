الرئيسية | طب وصحة | كيف تحمي عينك في الصيف؟

كيف تحمي عينك في الصيف؟

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 18 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
كيف تحمي عينك في الصيف؟

قال البروفيسور الألماني توماس راينهارد، إن العين تتعرض للكثير من عوامل الإجهاد خلال فصل الصيف، حيث تعكس الرمال الفاتحة ومياه البحر الأشعة فوق البنفسجية، التي قد تُلحق ضرراً بالطبقة العلوية للقرنية.

ولتجنب هذا الخطر، ينصح طبيب العيون بارتداء نظارة شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية، ويفضل اختيار موديل يغطي أكبر قدر ممكن من محيط العين. وتعد النظارات الرياضية مثالية لهذا الغرض.

ومن ناحية أخرى، أشار راينهارد إلى أن الكلور بماء حمام السباحة له تأثير سام ويهاجم القرنية، وبالتالي يمكن أن تتوغل الجراثيم إلى داخل العين بعد الاستحمام. ولتجنب ذلك، يُفضل ارتداء نظارة أثناء السباحة.

وفي حال احمرار العين والشعور بحرقان بها، ينصح البروفيسور الألماني باستعمال مرهم عيون أو دموع اصطناعية محتوية على حمض الهيالورونيك لمدة يوم من أجل تخفيف المتاعب.

أما في حال استمرار المتاعب لأكثر من يوم، فيلزم استشارة طبيب عيون على الفور نظراً لأن التهابات العيون يمكن أن تشكل خطورة بالغة للغاية، وهو ما يستدعي أخذها على محمل الجد دائماً.

مجموع المشاهدات: 13 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات