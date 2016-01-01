الرئيسية | طب وصحة | لهواة الجري .. هذه هي الطريقة المثالية لرفع الأداء

لهواة الجري .. هذه هي الطريقة المثالية لرفع الأداء

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 18 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
لهواة الجري .. هذه هي الطريقة المثالية لرفع الأداء

قال الخبير الرياضي إنجو فروبوزه إنه من الأفضل لهواة الجري، الذين يرغبون في رفع الأداء، الاعتماد على الجري لمسافات طويلة بدلاً من الاعتماد على زيادة السرعة.

وأوضح رئيس مركز الصحة بجامعة كولن الرياضية أن هذه الطريقة تعد أفضل للجهاز القلبي الوعائي. كما أن هذه الطريقة تتيح للجسم إمكانية تغيير نظام الأيض، حيث يقوم الجسم خلال اليوم بحرق نسبة كبيرة من السكر للحصول على الطاقة.

ويحتاج الجسم إلى كميات كافية من الأكسجين لحرق الدهون. لذا فإن الأمر سيؤدي إلى نتائج عكسية عندما يلهث المرء أثناء الجري. لذا ينصح فروبوزه بأداء نحو 80% من التمرين بشكل معتدل، مع سرعات بطيئة حتى يظل الحصول على كميات وفيرة من الأكسجين ممكناً.

ومن المفيد أيضاً ممارسة الجري بشكل منتظم، بمعدل 3 مرات أسبوعياً لمدة 45 إلى 60 دقيقة. وإذا تم قطع المسافات الطويلة دون أية مشاكل، فيمكن زيادة شدة التمرين تدريجياً، وذلك من خلال ما يعرف بالتدريب المتقطع "Intervall Training"، أي قطع تمرين الجري بصعود جبل أو بالعدو السريع لمدة دقيقة.

مجموع المشاهدات: 12 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات