أكثر علامات للسرطان يتم تجاهلها
الكشف المبكر عن السرطان خطوة أولى في وقف انتشاره، ثم علاجه. إليك أكثر علامات على الورم يتم تجاهلها من الرجال والنساء:
حرقة المعدة. إذا كان الشعور بالحموضة وحرقة في المعدة متكرراً بعد الأكل، ويكون مصحوباً بألم عند الصدر عليك استشارة الطبيب بخصوص الأمر.
الثدي. أحد أهم التغيرات التي تحدث قبل تشخيص سرطان الثدي لدى النساء أن تبدو حلمة الثدي مسطّحة أو مقلوبة، أو مائلة على جانبها. كذلك، ينتفخ الثدي نفسه، وترتفع حرارته.
الدورة الشهرية. من علامات سرطان الرحم أن يتكرر نزيف يشبه الدورة الشهرية في غير موعده، وأن تزداد آلام الدورة بشدة.
المعدة. تعتبر آلام المعدة غير المبرر من علامات سرطان الكبد أو القولون، لذا لا ينبغي تجاهلها.
صعوبات البلع. هذه علامة أخرى ينبغي تجاهلها، فصعوبات البلع ترتبط بسرطان المريء والحلق، وأيضاً سرطان الرئة، وقد يصاحب ذلك حشرجة الصوت وخشونته، وتكون هذه إشارة إلى سرطان الغدة الدرقية.
الوزن. خسارة الوزن غير المبررة من التغيرات التي تصاحب نمو الأورام السرطانية، وخاصة في الكبد أو الجهاز الهضمي.
الإخراج. أية تغيرات غير مبررة في البراز مثل الإسهال أو الإمساك أو تغير اللون لا ينبغي تجاهلها.
التبول. من علامات أورام البروستاتا لدى الرجال صعوبات التبول، والشعور بالحاجة إلى التبول دون امتلاء المثانة.
الأظافر. تحول لون الأظافر إلى الأسود أو البني من علامات سرطان الجلد.
التعب. الشعور المتكرر بالتعب دون مبرر علامة لا ينبغي تجاهلها.
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