البطاطس لا تؤدي إلى البدانة
قالت خبيرة التغذية الألمانية داجمار فون كرام، إن البطاطس لا تؤدي إلى البدانة بخلاف الاعتقاد الشائع عنها، حيث تحتوي 100 غرام منها على نحو 70 سعراً حرارياً فقط، أي أقل من السعرات الحرارية الموجودة في نفس الكمية من الأرز.
وأضافت فون كرام أن البطاطس تمتاز بأنها غنية بفيتامين C والبروتين والكربوهيدرات المعقدة.
وللحفاظ على العناصر الغذائية المهمة، ينبغي تحضير البطاطس بالقشرة وبطريقة تحافظ عليها، كطهيها في الفرن مثلاً.
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