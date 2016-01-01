بالفيديو.. القهوة تحميك من الأمراض الخطيرة وتمنحك عمرا أطول

تؤكد دراسة من جامعة هارفارد الأمريكية، أن عشاق القهوة يعيشون عمرا أطول، ولا يعانون من الأمراض الخطيرة نظرا لاحتواء القهوة على مركبات وعناصر تساعد على تحسين صحة الجسم وتنشيط المناعة بفضل مضادات الأكسدة العالية.

وأكدت الدراسة التي لخص نتائجها مقطع فيديو على موقع Buzzkito المهتم بتوثيق الأبحاث الطبية، أن تناول ثلاثة فناجين من القهوة يوميا يحد من الإصابة بنوبات القلب ويحمي الجسم من مرض السكري وحالات الكبد والسرطان، وأن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة أكبر من الموجودة في الخضراوات والفاكهة.

ونصحت الدراسة عشاق مذاق القهوة بالاستمتاع بها، والاستفادة من فوائدها في تحسين الصحة والوقاية من الأمراض ومنح الجهاز العصبي مزيدا من النشاط وتروقة المزاج والحالة النفسية.