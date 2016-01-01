لهذه الأسباب ينبغي أن تشرب القهوة

المذاق والنكهة التي تعيد الإحساس بالانتعاش من أهم ما يجذب عشاق القهوة، لكن إلى جانب ذلك هناك فوائد عديدة تتزايد الأدلة العلمية عليها. اشرب فنجانين أو 3 من القهوة على الأكثر في اليوم لتحصل على المزايا التالية ويشمل ذلك القهوة منزوعة الكافيين:



* بحسب دراسات لجامعة هارفارد تناول كوبين من القهوة يومياً يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والثدي.

شُرب القهوة باعتدال يومياً يقلل خطر إصابة الرجال بمرض الشلل الرعّاش (باركنسون).



* تناول 3 أكواب من القهوة يومياً يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 21 بالمائة، وفقاً لدراسة من "مايوكلينيك".



* توجد أدلة على أن شُرب 3 أكواب من القهوة بانتظام يقلل خطر الإصابة بالسكتة، وبمرض السكري من النوع2، وأمراض الكبد، ويساعد على خفض ضغط الدم.



* بحسب دراسة نشرتها دورية "الزهايمر" توفّر القهوة دعماً لوظائف الدماغ وتحسن نشاطها على المدى الطويل، وليس القصير فقط. وتقلل القهوة خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 27 بالمائة.



* وفقاً لدراسة موسّعة نُشرت في مجلة "إنترنال ميديسن" وشملت عدة أعراق من آسيا وأمريكا وأوروبا وأفريقيا، تبين أن شُرب القهوة بانتظام يطيل العُمر وينطبق ذلك على القهوة منزوعة الكافيين أيضاً.



* بحسب دراسة نُشرت في دورية "هيباتولوجي" تبين أن المصابين بالإيدز وبالتهاب الكبد الوبائي "سي" يمكنهم تقليل خطر الوفاة بنسبة 50 بالمائة عن طريق شُرب القهوة يومياً.



* إذا كنت تشرب القهوة مع الهيل (الحبّهان) ستضيف إلى مزايا القهوة تحسين الهضم، وتقليل غازات البطن.