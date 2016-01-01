بشرى سارة للمتزوجين.. الزواج يقلل خطر الخرف

في بشرى سارة للمتزوجين.. أفادت دراسة طبية حديثة أن الزواج يسهم بصورة مباشرة في تراجع خطر الإصابة بالخرف بنسبة الثلث تقريبا.

فقد كشف الباحثون البريطانيون أن المتزوجين هم أقل عرضة للإصابة بخرف الشيخوخة بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بعد فحص بيانات أكثر 800 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، حيث لوحظ أن التفاعل في الحياة الزوجية قد يحافظ على نشاط خلايا المخ ويدرء تطور المرض.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه الأبحاث التي أجريت في جامعة "لندن"، أن الأرامل ترتفع بينهن بنسبة 20% مخاطر الإصابة بالخرف، مما يشير إلى أن الإجهاد الناجم عن الفاجعة يعجل بالتدهور المعرفي.

فقد عرف الأطباء منذ فترة طويلة أن الزواج يساعد الأشخاص على البقاء بصحة جيدة.. ولكن تعد هذه الدراسة أقوى دليل على تأثير الزواج على رفع كفاءة وظائف خلايا المخ.. وتأتى النتائج المتوصل إليها في نحو 15 دراسة أجريت في أوروبا، وآسيا والأمريكيتين.

فقد أكد الفريق البحثي - في سياق النتائج المتوصل إليها التي نشرت في عدد نوفمبر من مجلة "طب الأعصاب وجراحة المخ والطب النفسي"- :" إن النتائج التي توصلنا إليها هي أقوى دليل على أن الأشخاص المتزوجين أقل احتمالا بتطور الخرف".. مشددين على ضرورة التركيز على الوقاية من الخرف بين الأشخاص الغير متزوجين مع التأكيد على أهمية التعليم والصحة البدنية، فضلا عن النظر في التأثير المحتمل للمشاركات الاجتماعية كعامل خطر قابل للتعديل".

وقد دعا العلماء البريطانيون إلى أهمية الزواج بشكل "أساسي" لما يوفره دعم اجتماعي، فضلا عن قليله لخطر الإصابة بضغط الدم المرتفع، الكوليسترول المرتفع والنمط الثاني من السكر.

وقالت الدكتورة لورا فيبس، من مؤسسة ألزهايمر للبحوث في المملكة المتحدة: "الناس الذين يتزوجون يميلون إلى أن يكونوا أفضل ماليا، وهو عامل متشابك بشكل وثيق مع العديد من جوانب صحتنا.. قد يساعد الزوجان على تشجيع العادات الصحية، والبحث عن صحة شريكهم وتوفير الدعم الاجتماعي المهم.

وتشير الأبحاث إلى أن التفاعل الاجتماعي يمكن أن يساعد على بناء احتياطي معرفي، وهو مرونة عقلية تسمح للناس بالعمل لفترة أطول مع مرض مثل مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض.