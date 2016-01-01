التغذية في الشتاء: قليل من اللحوم الحمراء كثير من الفاكهة
الشتاء موسم العدوى التنفسية والالتهابات والإحساس بالبرودة. يمكنك تحصين جسمك عن طريق الحد من تناول بعض الأطعمة، وزيادة البعض الآخر. إليك أهم توصيات التغذية الخاصة بفصل الشتاء:
أطعمة غير صديقة في الشتاء: خلال هذا الموسم احرص على تقليل استهلاك الحليب ومنتجات الألبان، واللحوم الحمراء وخاصة المصنّعة، والأطعمة المقلية، والأطعمة السكرية والحلويات الجاهزة، ومشروبات الكافيين.
أطعمة مفيدة في الشتاء: السوائل الدافئة والشوربة، والفواكه المجفّفة، والفواكه الطازجة الغنية بفيتامين "سي"، والخضروات الورقية مثل السبانخ والسلق، واللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك، والبقوليات، والزنجبيل والحلبة وشاي الأعشاب.
وإذا كنت تستغرب من وجود الحليب ومنتجاته ضمن قامة الأطعمة التي ينبغي تقليلها، تذكّر أن الحليب يزيد البلغم. أما الأطعمة المقلية والسكريات فهي تضعف المناعة، كما تتغذّى البكتريا على السكر.
بينما توفّر الأطعمة الصديقة في الشتاء توليفة المعادن والفيتامينات التي تدعم جهاز المناعة.
شاشة أخبارنا
المصائب تنهال على رأس مالك مقهى "لاكريم" وهذا ما تمت مصادرته بعد الحجز على سيارتيه الفارهتين
أخبارنا المغربية : العربي المرضي أفادت تقارير إعلامية أن صاحب مقهى "لاكريم" بمراكش، الذي نجا من محاولة الاغتيال الشهيرة قبل أسابيع، يوجد حاليا في موقف جد ... تفاصيل أكثر
- الشواذ المغاربة يتوافدون على موسم سيدي علي بن حمدوش والدرك الملكي يقيم حواجز لمنعهم
- بالفيديو : وصلة إشهارية لشركة حليب " سنطرال " تضمنت عبارات إرهابية و عنصرية تثير غضب تجار الرباط
- الحداوي" لـ " أخبارنا " : على "بنشرقي" أن يتعلم الدرس مما حصل لـ " الهجهوج " و هذا موقفي من عودة الحدادي للمنتخب ( الفيديو )"
- 6 نكات مغربية تجسيداً عن قوة مجموعته في المونديال
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟