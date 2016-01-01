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التغذية في الشتاء: قليل من اللحوم الحمراء كثير من الفاكهة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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التغذية في الشتاء: قليل من اللحوم الحمراء كثير من الفاكهة

الشتاء موسم العدوى التنفسية والالتهابات والإحساس بالبرودة. يمكنك تحصين جسمك عن طريق الحد من تناول بعض الأطعمة، وزيادة البعض الآخر. إليك أهم توصيات التغذية الخاصة بفصل الشتاء:

أطعمة غير صديقة في الشتاء: خلال هذا الموسم احرص على تقليل استهلاك الحليب ومنتجات الألبان، واللحوم الحمراء وخاصة المصنّعة، والأطعمة المقلية، والأطعمة السكرية والحلويات الجاهزة، ومشروبات الكافيين.

أطعمة مفيدة في الشتاء: السوائل الدافئة والشوربة، والفواكه المجفّفة، والفواكه الطازجة الغنية بفيتامين "سي"، والخضروات الورقية مثل السبانخ والسلق، واللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك، والبقوليات، والزنجبيل والحلبة وشاي الأعشاب.

وإذا كنت تستغرب من وجود الحليب ومنتجاته ضمن قامة الأطعمة التي ينبغي تقليلها، تذكّر أن الحليب يزيد البلغم. أما الأطعمة المقلية والسكريات فهي تضعف المناعة، كما تتغذّى البكتريا على السكر.

بينما توفّر الأطعمة الصديقة في الشتاء توليفة المعادن والفيتامينات التي تدعم جهاز المناعة.

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