لماذا لا ينام البشر ساعات كافية في منتصف العمر؟

أظهرت دراسة حديثة أن الرجال والنساء في منتصف العمر يعانون من قلة النوم، بالمقارنة مع المسنين وصغر السن.



وقالت الدراسة التي أجرتها شركة أبحاث السوق مينتل، إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عاماً، هم الأقل تمتعاً بليلة نوم مريحة، بمعدل لا يزيد عن 6 ساعات ونصف في اليوم، في حين أن الأطفال ينامون أقل بحوالي 49 دقيقة من جيل الألفية في الفئة العمرية بين 16 و24 عام.



ويعتقد الخبراء، أن كبار السن، بحاجة إلى النوم بنفس القدر الذي ينامه الشباب وصغار السن، مع توصيات بالحصول على 8 ساعات من النوم بالمتوسط بشكل يومي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



إلا أن الأشخاص في منتصف العمر، أكثر عرضة للنوم المتقطع واضطرابات النوم، وذلك بسبب المشاكل الصحية في هذا العمر، والتي تجبرهم على التعامل مع الإرهاق والتعب في اليوم التالي.



وكشف الاستطلاع الذي شمل نحو 2.000 من البالغين في بريطانيا، أن 4 من أصل 10 أشخاص، فشلوا في الحصول على حتى 7 ساعات من النوم في اليوم، في حين 5% ومن بينهم رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، لا ينامون أكثر من 4 ساعات.



ومن المعروف، أن الضوء الأزرق الصادر عن الاجهزة الإلكترونية، يتسبب باضطرابات في دورة النوم الطبيعية، وكذلك فإن الألم والمشاكل الصحية، تمثل أحد أهم الأسباب التي تحرم الكثير من كبار السن من النوم.