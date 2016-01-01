هذه الأعراض تنذر بنقص سكر الدم
قالت ديتليند ياندر، مديرة قسم العناية بالمركز الإنجيلي لطب الشيخوخة بمدينة بوتسدام الألمانية، إن أعراض نقص السكر بالدم تتمثل في الارتجاف والتعرق واضطرابات الرؤية، بالإضافة إلى التشوش الذهني والسلوكيات الغريبة.
وشدّدت ياندر على ضرورة التصرف بسرعة عند ملاحظة هذه الأعراض، حيث يتعين على مريض السكري الاحتفاظ دائما ببعض الغلوكوز في متناول يده كي لا يتعرض للإغماء.
يُشار إلى أن نقص السكر بالدم هو حالة تتميز بانخفاض غير طبيعي لمستوى سكر الغلوكوز في الدم، والذي يعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، وهو غالبا ما يرتبط بعلاج مرض السكري، كما يمكن أن يصيب الأشخاص دون وجود مرض السكري حيث يدل على وجود مشكلة صحية أخرى.
وعندما يقل مستوى سكر الدم عن 70 ملليجرام لكل ديسيلتر، فيعتبر ذلك هبوطاً في السكر ويجب علاجه فوراً.
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