5 أطعمة تقوي الجهاز المناعي ضد أمراض الشتاء المعدية
مع قدوم الشتاء يعاني الكثيرون من عدوى الإنفلونزا، ونزلات البرد واحتقان الحلق، وغيرها من الأمراض المعدية، ويكون الأطفال أكثر عرضة لمثل هذه الأمراض، لضعف جهازهم المناعي.
وتشير الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية إلى أنه لا بد من الحرص على تقوية الجهاز المناعي، بتناول بعض الأطعمة بشكل يومي، وهي:
الزبادي
لأنه مصدر جيد لفيتامين (أ) والبروتين والزنك، إلى جانب احتوائه على البكتيريا الصحية "البروبيوتيك"، والتي تقي حماية الجهاز الهضمي من الجراثيم المسببة للمرض.
العسل
تناول العسل الأبيض يوميا، يعمل كمضاد حيوي لتخليص الجسم من مختلف الالتهابات، كما يساعد على منع نمو البكتيريا.
المشروم
لأنه مصدر جيد لفيتامين "د"، فيعمل على تقوية جهاز المناعة، وتحسين الاستجابات المناعية لمرضى السرطان، الذين يتلقون العلاج الكيميائي والإشعاعي.
البطاطا
تناول البطاطا بانتظام خلال الشتاء، يضمن الدفء، والاستفادة من غناها بفيتامينات "أ" و"ج"، وهما الأفضل لتقوية الجهاز المناعي، لمواجهة البكتيريا والفيروسات.
الشاي
لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية، فهو المشروب الأمثل لتقوية الجهاز المناعي، وتخليص الجسم من الالتهابات والعدوى.
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