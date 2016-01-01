غوغل تزيد خطر الإصابة بالخرف

حذر خبير في كلية الأحياء بجامعة سان أندروز بإسكتلندا، من زيادة الاعتماد على محرك البحث الأمريكي غوغل، نظراً لأنه ربما يؤدي إلى ارتفاع نسب الإصابة بالخرف بين سكان العالم.



وأوضح البروفيسور فرانك جون مور أن الأشخاص أصبحوا يستعينون بمصادر خارجية مثل الإنترنت لتغذية عقولهم بالمعلومات، بدلاً من استخدام ذاكرتهم لاستعادة الحقائق والمعلومات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وأضاف أنه من الضروري تدريب الدماغ للتمتع بعقل صحي سليم، ولكن ما يحدث "عندما نريد معرفة شيء ما، نهرول سريعاً للإنترنت ومعرفتها عبر محرك غوغل، بدلاً من محاولة استعادتها بواسطة الذاكرة".



وأشار جون إلى أن انتشار الخرف بدأ يتقلص، بمقارنته منذ سنوات ماضية، لكن بسبب ارتفاع متوسط الأعمار تسبب في زيادة عدد المصابين به، ففي بريطانيا على سبيل المثال بلغ عدد الأشخاص المصابة بالخرف 850 ألف شخص، بمعدل 1 كل 14 شخصاً فوق 65 عاماً.



ويأمل جون في علاج الخرف وتقليل نسبته عالمياً، عن طريق اتباع نظام حياة صحي، مشيراً إلى أن معادلة بسيطة مفادها "أي شيء يعتبر عامل خطر على القلب، فهو أيضاً عامل خطر على الدماغ"، بالإشارة إلى زيادة معدل السمنة وزيادة الوزن.