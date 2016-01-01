أكل الجبن يومياً يحمي القلب

إذا كنت من عشاق الجبن سيسعدك هذا الخبر، فقد وجدت أبحاث أن أكل 40 غراماً من الجبن يومياً يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالأمراض والأزمات القلبية. وتأتي هذه النتائج عكس المتوقع، فالأجبان تحتوي على دهون مشبعة تتضمن الكولسترول الذي تشكّل زيادته خطراً على القلب، لكن وفقاً للأبحاث الصينية الجديدة يساعد أكل كمية معتدلة من الجبن على حماية القلب من خطر الأزمات بنسبة 18 بالمائة.



وتمتاز الدراسة التي أجريت في جامعة سوشو بالصين، ونشرتها "يوروبيان جورنال أوف نيوتريشن" بأنها اعتمدت على مراجعة نتائج 15 دراسة سابقة.



وتحتوي الأجبان على البروتين والكالسيوم والزنك وفيتامين "أ" و"ب12". لكن تحث التوصيات الغذائية الصحية على الحد من الدهون المشبعة بحيث لا تشكّل أكثر من 6 بالمائة من مجموع السعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان خلال اليوم.



ولفتت نتائج الدراسة الصينية الجديدة الانتباه إلى ضرورة عدم تجاوز الحد الأقصى من الجبن يومياً وهو 40 غراماً. وكانت دراسات نُشرت العامين السابقين قد وجدت أن منتجات الألبان مفيدة للقلب إذا تم تناولها باعتدال.