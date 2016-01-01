يدفع 1.1 مليار دولار في تسوية قضية طلاق
وافق رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب عبر الإنترنت “Beijin Kunlun Tech” على دفع 1.1 مليار دولار في تسوية قضية طلاق.
ووفقًا لوثائق قُدمت للبورصة، فإن تشو ياهوي وافق على نقل مئات الملايين من الأسهم في الشركة لزوجته لي تشيونغ.
وسيطرت التسوية على العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام الرسمية الصينية، حيث وصفت بواحدة من أغلى حالات الطلاق في تاريخ البلاد.
وفي وقت سابق هذا العام، قدرت ثروة الزوجين بحوالي 3.5 مليار دولار، حسب تقديرات “هورون ريبورت”.
وبناءً على اتفاق الوساطة المدنية الصادر عن محكمة بكين، فإن تشو سيسلم 278 مليون سهم في شركة “كولون” إلى لي، هذا وقد أغلق السهم في “شنتشن” أمس عند 26.44 يوان، مما يضع قيمة التسوية عند 7.35 مليار يوان أي حوالي 1.1 مليار دولار.
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