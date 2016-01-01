بالفيديو: لن تصدق كيف نجا راكب دراجة من حادث مروع

نجا راكب دراجة الكترونية من الموت بأعجوبة بعد أن دهسته شاحنة على تقاطع طرق مزدحم بالحركة المرورية في الصين بحسب ما ورد في صحيفة الدايلي ميل البريطانية.



رصدت كاميرات المراقبة حادثاً مريعاً وقع صباح الأحد المنصرم في مدينة تايزهو شرقي الصين حيث اصطدمت شاحنة بدراجة الكترونية كانت تعبر شارعاً مزدحماً.



ويظهر التسجيل المصور الذي بثته شبكة التلفزة الصينية ونشر على موقع يوتيوب، راكب الدراجة وهو يعبر الشارع المزدحم قبل أن تصطدم به شاحنة مسرعة فقد سائقها السيطرة عليها.



وعلى الرغم من محاولة راكب الدراجة تجنب الاصطدام بالشاحنة إلا أن محاولته باءت بالفشل بسبب السرعة الزائدة للشاحنة.



ولحس الحظ، فقد شوهد راكب الدراجة وهو ينهض على قدميه بعد وقوع الحادث دون أن يصاب بأي أذى. ويبدو بأن راكب الدراجة قفز عن دراجته في الوقت المناسب لكي يتحاشى الشاحنة.



والدراجات الإلكترونية تستخدم على نطاق واسع في الصين وتشكل الحوادث التي تتعرض لها هذه الدراجات 60% من مجمل حوادث الطرق في جميع أنحاء البلاد بحسب إحصائيات منظمة الصحية العالمية.