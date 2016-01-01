بالفيديو..أغرب عملية سرقة لـ 4 فتيات في وضح النهار
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسرع عملية سرقة بالإكراه في وضح النهار وقع ضحيتها 4 فتيات بطريقة غريبة للغاية.
وكانت الفتيات متوقفات بأحد الطرق عندما قدمت سيارة نزل منها لص، وتحت تهديد السلاح استولى على حقائب الفتيات ومتعلقاتهن في زمن قياسي، دون أدنى مقاومة منهن.
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