بالفيديو.. لحظة انفجار سيجارة إلكترونية داخل حقيبة امرأة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة انفجار سيجارة إلكترونية داخل حقيبة امرأة بأحد محال النظارات الشمسية في نيوجيرسي.

وأظهر مقطع الفيديو المرأة تقف لدفع الحساب داخل المتجر، وفي أثناء فتحها حقيبتها صدر صوت انفجار وتصاعدت الأدخنة من الحقيبة، ما أثار فزع وخوف المرأة والبائعة والمتسوقين.

وأصيبت السيدة مارا ماكلينيري بصدمة فور رؤيتها دخانًا يتصاعد من حقيبتها، وقالت إن كل شيء كان يحترق داخل الحقيبة وتفحم كليًا.