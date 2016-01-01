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بالفيديو .. مدمن يطعن مراهقا بمقص في عنقه

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو .. مدمن يطعن مراهقا بمقص في عنقه

تعرض مراهق لإصابة خطيرة كادت أن تودي بحياته بعد تعرضه للهجوم من مدمن هيروين مخمور وطعنه بوحشية بمقص في عنقه.

 

وتسبب الهجوم المروع الذي تعرض له جوزيف جبلين في مدينة ليفربول بإصابة عصبه الشوكي وجعله شبه مشلول وغير قادر على استخدام يده اليمنى.

 

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تمكنت الشرطة من القبض على الجاني جار جليبرتسون، ومثل للمحاكمة بتهم الاعتداء وحيازة سلاح، وقال القاضي كامينجز إن الضحية تعرض لإصابة خطيرة كادت تودي بحياته.

  
 
 
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