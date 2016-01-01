بالفيديو .. مدمن يطعن مراهقا بمقص في عنقه
تعرض مراهق لإصابة خطيرة كادت أن تودي بحياته بعد تعرضه للهجوم من مدمن هيروين مخمور وطعنه بوحشية بمقص في عنقه.
وتسبب الهجوم المروع الذي تعرض له جوزيف جبلين في مدينة ليفربول بإصابة عصبه الشوكي وجعله شبه مشلول وغير قادر على استخدام يده اليمنى.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تمكنت الشرطة من القبض على الجاني جار جليبرتسون، ومثل للمحاكمة بتهم الاعتداء وحيازة سلاح، وقال القاضي كامينجز إن الضحية تعرض لإصابة خطيرة كادت تودي بحياته.
شاشة أخبارنا
خطير ... أسر تشتكي من تعفن لحوم العيد و تغير لونها و رائحتها (فيديو)
أخبارنا المغربية تفاجأت العديد من الأسر القاطنة بمدينة الدار البيضاء بتعفن لحوم أضاحي العيد، بعد 24 ساعة فقط من ذبحها، رغم وضعها في الثلاجة. و وثق أحد ... تفاصيل أكثر
- مدان بسنة حبسا نافذة بعد اغتصابه لمرشدة دينية يدخل غمار الانتخابات البرلمانية أمام صمت الجميع
- كاميرات رجال الأمن بالمغرب: هل ستضع حدا بالفعل للرشوة والفساد؟
- قصة مؤثرة لحاج مغربي وفّرت له إبنته تكلفة الحج و توفيت قبل أسبوع
- مثير...هذه هي الجريمة الثانية التي كان يعتزم اقترافها قاتل رضيعه لحظات قبل القبض عليه
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟