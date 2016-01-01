14 حقيقة مذهلة عن البيت الأبيض

لا يعتبر البيت الأبيض مجرد منزل عادي يقطنه رئيس الولايات المتحدة، حيث يوجد بداخله العديد من الميزات والخفايا التي تجعله من أكثر المنازل إثارة في العالم.

يقع البيت الأبيض على مساحة قدرها نحو 55 ألف قدم مربع، وتمتد حوله حدائق على مساحة تقدر بحوالي 73 ألف متر مربع، كما يحتوي على 132 غرفة و35 من الحمامات و6 طوابق و412 بابا و3 مصاعد و5 من الطهاة المتفرغين بدوام كامل. بالإضافة إلى عدة حدائق وملاعب تنس وكرة سلة ومسرح سينمائي وغيرها.

وفيما يلي 14 حقيقة مدهشة لا تعرفها عن البيت الأبيض وفقا لما نشرته روسيا اليوم .

1-يوجد شبيه للبيت الأبيض

بني البيت الأبيض بين عامي 1792 و1800 بشكل مشابه لمنزل ينستر في عاصمة إيرلندا دبلن، وهو يعتبر مركز البرلمان الأيرلندي.

2- أول رئيس للولايات المتحدة لم يسكن البيت الأبيض

بعد أن اختير موقع البيت الأبيض وأنهى تصميمه المهندس الأيرلندي “جيمس هوبان يولد”، بدأت أعمال البناء عام 1791. وأشرف الرئيس “جورج واشنطن” على العمل الذي استغرق 8 سنوات وكلف حوالي 4 ملايين دولار، ولكن الرئيس لم يسكن في البيت الأبيض.

3- بدأ عرض “الأفلام الليلية” في البيت الأبيض منذ أكثر من 100 عام

عرض أول فيلم تحت اسم Birth of a Nation في البيت الأبيض عام 1915، وكانت هذه بداية عرض الأفلام فيه.

4- يوجد أسماء أخرى للبيت الأبيض

قام الرئيس “تيودور روزفلت” بتسميته بالبيت الرئاسي عام 1901، حيث كان يحمل اسم “القصر التنفيذي” أو “قلعة الرئيس”.

5-استقطب البيت الأبيض حيوانات كثيرة

كان البيت الأبيض موطنا للعديد من الحيوانات مثل، تمساح الرئيس “جون كوينسي آدمز”، وثعبان ابنة الرئيس “تيودور روزفلت”، ومجموعة من حيوانات كالفن كوليدج التي اشتملت على دب صغير واثنين من أشبال الأسد، وحيوان الولب وفرس نهر قزم.

6- فواتير شهرية خاصة بالبيت الأبيض

يأتي نمط الحياة الفخمة في البيت الأبيض مع تكاليف خاصة بالرئيس وعائلته تشمل المواد الغذائية وأجور الموظفين وطواقم فريق التنظيف في الحفلات الخاصة.

7- البيت الأبيض مسكون

يزعم البعض أن روح الرئيس الراحل “أبراهام لينكولن” ما زالت موجودة في البيت الأبيض، والحادثة الأكثر شهرة حول العالم، كانت عندما رفض رئيس الوزراء البريطاني “ونستون تشرشل” الإقامة في غرفة “لينكولن” بعدما رأى شبح روحه بعينيه.

8- سوق خاص في البيت الأبيض

يوجد في الطابق السفلي من البيت الأبيض سوق تحوي أماكن للعب البولينغ ومحلا لبيع الزهور وعيادة طبيب الأسنان وحتى محل نجارة.

9- البيت الأبيض عبارة عن متحف تاريخي

توجد في البيت الأبيض مجموعة فريدة من التحف واللوحات والقطع الثمينة، مثل لوحة غيلبرت ستيوارت الشهيرة والتي جسدت فيها صورة الرئيس الأمريكي الأول وهو يحمل سيفا في يده.

10- البيت الأبيض صديق للبيئة

احتضن البيت الأبيض مصادر بديلة للطاقة، حيث أمر الرئيس جيمي كارتر في عام 1979 بوضع 32 من الألواح الشمسية على سقف البيت، ثم أعيد تركيبها بأمر من الرئيس باراك أوباما في عام 2013.

11- البيت الأبيض يستضيف الزوار بشكل دائم

يزور البيت الأبيض حوالي 100 ألف شخص شهريا، من أجل القيام بجولة في أرجائه. كما يتلقى بانتظام الآلاف من الرسائل والاتصالات والرسائل الإلكترونية.

12- يحوي البيت الأبيض على رمز الخصوصية

عندما يشعر الرئيس بحاجة لقضاء بعض الوقت الخاص مع العائلة والسيدة الأولى، يكتفي بالقول لخدمه “ستتم مناقشة القضية البوسنية” أو “مراجعة الوضع في البوسنة”.

13- جناح غربي مؤقت في البيت الأبيض

بني الجناح الغربي في عام 1902 من قبل تيودور روزفلت من أجل فصل مكتب العمل عن الحياة الأسرية، وفي عام 1909 وافق الرئيس وليام هوارد تافت على إعادة تصميم الجناح وتحويله إلى مكتب الرئيس البيضاوي، كما يسمى حاليا.

14- تغيير خاص في البيت الأبيض لذوي الاحتياجات الخاصة

عندما بني هيكل البيت الأبيض لأول مرة لم يكن يحوي تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن مع انتخاب فرانكلين روزفلت تم تركيب مصاعد داخل البيت لتكون في متناول الجميع.