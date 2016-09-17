تعرف على الحيوانات الأكثر فتكا بالبشر

صدر تقريرا عام 2014 أوضح أن معظم الوفيات في العالم تتعلّق بعدد من الحيوانات بعضها غير متوقع.

ووفقا للتقرير فإن معظم الوفيات المتعلقة بالحيوانات، تتعلق بالأمراض التي تنقلها دون قصد، وليس بالحيوانات في حد ذاتها، إذ أن أكثر المفترسين رعبا ليسوا بالخطورة التي تتوقعها.

وهنا بعض الحيوانات المسؤولة عن معظم وفيات البشر وفقا لما نشرته روسيا اليوم .

1-البعوض: 750 ألف حالة وفاة سنويا

يعد البعوض الذي يمتص الدم ناقلاً الفيروسات من شخص إلى آخر، هو المسؤول عن أكثر الوفيات المتعلقة بالحيوانات في العالم على الإطلاق.

إذ تتسبب الملاريا بما يزيد على نصف الوفيات المرتبطة بالبعوض، خاصة في الصحراء الكبرى في إفريقيا، وبحسب منظمة الصحة العالمية، تراجعت نسبة الإصابة بالملاريا إلى 37 % ما بين عامَي 2000 و2015.

كما أصبحت حمى الضنك، أحد الأمراض المرتبطة بالبعوض، السبب الرئيسي لدخول المستشفى والوفيات بين الأطفال في بعض البلاد الآسيوية أو اللاتينية.

2-البشر: 437 ألف حالة وفاة سنويا

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان هناك حوالي 437 ألف جريمة قتل في عام 2012، مما يجعل البشر يصنفون بالمركز الثاني بقائمة الأكثر فتكا بالبشر.

3-الثعابين: 100 ألف حالة وفاة سنويا

تقتل لدغات الثعابين ما يزيد عن 100 ألف شخص وفقا لتقديرات عام 2015، والأسوأ من ذلك هو النقص الشديد في مضادات السم الرئيسي.

4-الكلاب:35 ألف حالة وفاة سنويا

تعد الكلاب وخاصة المصابة منها بفيروس داء الكلب، أحد أشد الحيوانات فتكا، على الرغم من أن الإصابة بالفيروس يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاح.

5-ذبابة التسي تسي: 10 آلاف حالة وفاة سنويا

تنقل ذبابة التسي تسي العدوى الطفيلية التي تصيب بالصداع أولا والحمى وألم المفاصل والحكة، فيما تؤدي في النهاية إلى مشاكل عصبية خطيرة قد تنتهي بالوفاة.

6- حلزون المياه العذبة: أكثر من 20 ألف حالة وفاة سنويا

تحمل قواقع المياه العذبة الديدان الطفيلية التي تصيب الأشخاص بداء البلهارسيا، الذي يؤدي إلى آلام معوية شديدة ودماء في البول أو البراز بحسب المنطقة المتأثرة، ويصاب ملايين الأشخاص بهذه العدوى، فيما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن داء البلهارسيا مسؤول عن حوالي 20 ألفا إلى 200 ألف من حالات الوفاة في أي مكان.

7- التماسيح: 1000 حالة وفاة سنويا

وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تعد التماسيح الحيوانات الأضخم والمسؤولة عن أكبر عدد من الوفيات البشرية في إفريقيا، إلا أنه من الصعب الوصول إلى أرقام محددة، فيما يمكن اعتبار متوسط الوفيات سنويا ألف حالة.

8-فرس النهر: 500 حالة وفاة سنويا

اعتبرت أفراس النهر أكثر الحيوانات فتكا في إفريقيا لوقت طويل، بسبب عدائها تجاه البشر، وشمل العداء قلب القوارب والهجوم المباشر أيضا.

9- الأسود: 22 حالة وفاة سنويا

تختلف تقديرات الوفيات المرتبطة بالأسود من عام إلى آخر، إذ وجدت إحدى الدراسات في 2005 أن الأسود قد قتلت حوالي 563 شخصا في تنزانيا وحدها منذ 1990، ليبلغ المتوسط حوالي 22 حالة وفاة سنويا.

10- الذئاب: 10 وفيات سنويا

لا تشيع هجمات الذئاب في العديد من الأماكن التي تحيا فيها الذئاب حول العالم، إذ وجدت دراسة لهجمات الذئاب أن القليل منها قد وقع في الخمسين عاما التي سبقت 2002 في أوروبا وأميركا الشمالية.

بينما أفادت التقارير بوقوع بضع مئات من الهجمات على مدار عقدين في بعض أجزاء من الهند، ليبلغ المتوسط حوالي 10 حالات سنويا.

11- القرش: 6 وفيات سنويا

هجمات أسماك القرش نادرة للغاية، إلا أنها مميتة، ففي عام 2014، شهد العالم حوالي 3 وفيات ناتجة عن هجوم أسماك القرش، بينما في عام 2015 بلغ عدد الوفيات 6 وهو المتوسط السنوي تقريبا لحوادث الموت بسبب هجمات القروش.