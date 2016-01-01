بنطلون "التبول" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي!

مع التطور السريع، لم تقف الموضة عند حد معين، فهي تقفز قفزات كبيرة في فترات زمنية قليلة.

فبعد الجينز «السكيني» الذي يعتبر حاليا أساسيا في خزانة أي فتاة وغيرها من بنطلونات «الليجينز» والـ «الفيزون» والبنطلون الجينز الممزق والذي اثار ضجة كبيرة فور ظهوره في كبرى المحال، والتي شيرت «المشعر» الذي يظهر الفتاة وكأنها بصدر رجل، ظهر «البنطلون المتبول».

ولقد أشعلت «تقاليع الموضة» الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» في مصر وعدد من البلدان العربية، وذلك بعد ظهور هذا الجينز، والذي يظهر من ترتديه وكأنها مصابة بـ «تبول لاإرادي»، وهو متوافر حاليا بعدد من المراكز التجارية المصرية والعربية.

فبين سلسلة طويلة من عبارات السخرية على تصميم البنطلون «الغريب» أكد البعض أن أفضل اسم يطلق عليه هو «بي بي ستايل»، وهو الاسم الأكثر تداولا الآن عن البنطلون، بينما علق آخرون أن الفترة المقبلة ستزيد جرعة الأفكار الغريبة والتقاليع الفجة.

كما أطلق عليه كثيرون على مواقع التواصل لقب «البنطلون المتبول» ووصل سعره إلى 880 جنيها مصريا في أحد المحال التجارية المشهورة.