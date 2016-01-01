بالفيديو.. لقطات مروعة لامرأة تقود «BMW» تدهس قدم سائق
رصدت إحدى الكاميرات في مدينة ينتشوان بشمال غرب الصين سيدة تقود "بي إم دبليو" تتورط في شجار مع سائق "بورشه" بعد تصادم السيارتين.
وظهر السائقان في مقطع فيديو على موقع يوتيوب وهما يتشاجران، ووقع الحادث عندما عادت السيدة إلى سيارتها ووقف السائق أمامها لمنعها من مغادرة المكان، لكنها حركت سيارتها فجأة ودهست السائق، الذي كان واقفا بين السيارتين.
ووفقا للتقارير المحلية، تعرض الرجل لكسور في إحدى ساقيه، واستدعى الشرطة مدعيا أن السيدة دهسته عن قصد، فيما نفت السيدة الاتهام وزعمت أنها ضغطت على البنزين بدلا من الفرامل.
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