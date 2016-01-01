بالفيديو.. اعتداء فتاتين على أخرى بطريقة وحشية بالمغرب
بواسطة ساعة واحدة مضت
اعتدت فتاتان على أخرى بطريقة وحشية في أحد المراكز التجارية بالدار البيضاء في المغرب.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة في مول موركو مال، لحظة اعتداء الفتاتين على الأخرى بطريقة عنيفة للغاية، حيث ظلوا يركلونها ويصفعونها على وجهها حتى تدخل المتسوقون والعمال لفض العراك، وقامت الفتاة وأخذت حقيبتها ورحلت بعيدا عن الفتاتين.
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