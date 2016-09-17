بعد "السروال الممزق".. جينز "مبلول" قادم في الطريق لغزو الأسواق!
يعبر قماش “الجينز” أحد أشهر الأقمشة التي ظلت متربعة على عرش الموضة منذ سنوات، ودخل في صرعات الموضة لسنوات طويلة، مستغلا تفضيل الناس له على غيره من الأقمشة، فخرج علينا نماذج غريبة على مجتمعاتنا من الجينز الضيق والممزق والمقطّع من الخلف.. الخ.
وظهرت في الفترة الأخيرة موضة جديدة في سراويل الجينز، وهو “الجينز المبلول” حيث يدخل في الجينز لونان أحدهما فاتح والآخر غامق من ذات اللون وبطريقة تجعل كأنما الشخص قد “بلل سرواله”.
وأثارت هذه الموضة الجديدة سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها غريبة بعض الشئ عن مجتمعنا المحافظ، الذي لن يرضى فيه المواطن أن يسير ببطال يبدو “مبلولا”!
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