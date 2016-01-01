بالفيديو: جهاز صغير يسخن غرفتك بدون كهرباء
اخترع طالب إيطالي يدرس في كلية الفنون الجميلة في جامعة روما جهازاً ثورياً يمكنه تدفئة أي غرفة دون استخدام التيار الكهربائي وبتكلفة لا تتجاوز 10 سنت في اليوم.
ابتدع ماركو زاغيريا وهو طالب في أكاديمية الفنون الجميلة في روما جهازاً من الفخار أطلق عليه اسم "إيغلو" يعمل على تدفئة الغرفة دون اللجوء إلى استخدام طاقة التيار الكهربائي، وفق ما ورد في موقع أوديتي سنترال الإلكتروني.
ويتميز الجهاز بأنه اقتصادي وصديق للبيئة إذا يتألف من قبتين صغيرتين من الفخار وصفيحة معدنية بينهما. ويستفيد الجهاز من قدرة التدفئة الطبيعية للمواد الآنفة الذكر حيث يستمد الحرارة من أربع شموع توضع بداخله.
فعندما تحترق الشموع في الداخل تسخن القبة العلوية وتسمح للحرارة بالانتشار تدريجياً في الغرفة، في حين يسمح ثقب صغير في قمة الجهاز للأوكسجين بالدخول إلى الجهاز لإبقاء الشموع مشتعلة بالإضافة إلى نشر جزء من الحرارة إلى الخارج لتنتشر في جميع أنحاء الغرفة.
ويعتبر جهاز "إيغلو" وسيلة للتخفيف من هدر الطاقة الكهربائية التي تستخدم لتدفئة المنازل، فضلاً عن أنه اقتصادي وصديق للبيئة حيث يستفيد من خصائص الطين الذي يخزن الحرارة ويطلقها تدريجياً في المكان.
وبعد حملة ترويجية للمنتج الجديد، أنشأ ماركو موقعاً إلكترونياً لبيع المنتج عبر الإنترنت حيث يتراوح سعر الجهاز الواحد بين 45 إلى 100 دولار أمريكي بحسب حجم الجهاز ولونه.
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