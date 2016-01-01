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المكسيك: مدفع عملاق لـ"قصف" الولايات المتحدة بالمخدرات

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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المكسيك: مدفع عملاق لـ"قصف" الولايات المتحدة بالمخدرات

وضعت السلطات الفدرالية المكسيكية، السبت، يدها على مدفع من نوع جديد، خصصه أصحابه لقصف ولاية أريزونا الأمريكية المقابلة لمدينة أغوا بريتي المكسيكية، بعلب المخدرات، لتسقط على الجانب الآخر من الحدود، وفق ما نقل موقع أنفو بايي الأرجنتيني الأحد.

ونقل الموقع أن المدفع المنزلي، يتألف من شاحنة عادية، حولها أصحابها بفضل مضخة هوائية ضخمة، وقاعدة إطلاق، إلى مدفع ثقيل قادر على إرسال شحنات المخدرات إلى مسافات بعيدة، عبر أنبوب معدني طوله ثلاثة أمتار.

وأوضحت السلطات أن المدفع الضخم، يعد آخر ابتكار للعصابات المكسيكية لتهريب المخدرات إلى الجارة الشمالية الولايات المتحدة، بعد الأنفاق والغواصات، والتهريب في الأمعاء البشرية، والطائرات دون طيار، وغيرها من الطرق المختلفة والمبتكرة المعتمدة في التهريب.

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