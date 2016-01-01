بالفيديو: سائقان يضرمان النار بمحطة وقود بالخطأ
أظهر تسجيل مصور صادم نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة إضرام سائقين النار بمحطة وقود أثناء ملئ سيارتهما بالوقود بعد أن قام أحدهما بدعابة تظاهر فيها بأنه يشعل النار بولاعته.
ويظهر مقطع الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة مثبتة في محطة الوقود رجلاً وهو يملأ سيارته بالوقود قبل أن يقوم زميله بإخراج ولاعة ويشعلها بالقرب من خرطوم الوقود الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في الخرطوم وخزان السيارة. وفر الرجلان من بين النيران المشتعلة بينما خرج راكب كان يجلس داخل السيارة مبتعداً عن المكان.
وبعد لحظات حضر عامل محطة الوقود وحاول إخماد النيران المشتعلة بقدميه قبل أن يكتشف بأن النيران لا تزال مشتعلة داخل خزان وقود السيارة ما دفعه إلى إبعاد السيارة من المحطة بمساعدة رجل آخر.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن أحداً لم يصب بأي أذى في الحادث وأن رجال الإطفاء استطاعوا اخماد الحريق في المحطة في نهاية المطاف، بحسب صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.
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