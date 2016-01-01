بالفيديو.. رد فعل طفلة شعرت بالغيرة من شقيقتها الصغرى
أظهر مقطع فيديو رد فعل طفلة شعرت بالغيرة من شقيقتها الصغري عندما بدأت بالغناء معها حيث دفعتها بقوة لتغني بمفردها.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "America's Funniest Home على موقع "يوتيوب"، الشقيقتين تغنيان مع بعضها البعض، لكن الصغيرة غنت بصوت أعلى ما أشعر الأخرى بالغيرة، فدفعتها بقوة حتى تتمكن من الغناء بمفردها.
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