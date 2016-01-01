بالفيديو.. خمس أسماك قرش تحاصر رجلا وطفله في البحر

أحاطت خمس أسماك قروش من نوع "المطرقة" رجلا وطفله البالغ من العمر أربع سنوات بينما يجلسان بقاربهما.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقط "آرون مارتن" مقطع الفيديو ببحيرة ماكواري، والذي يظهر أحد القروش يسبح بالقرب من القارب، وقال إن اثنين من القروش تجاوز طولهما الأربعة أمتار، كما غادرت الأسماك بعيدا عن القارب بعد ساعة تقريبا.

حقق مقطع الفيديو 31 ألف مشاهدة منذ نشره عبر "فيس بوك".