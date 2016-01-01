الرئيسية | الأخـيـرة | أسترالي يسلم هدية عيد ميلاد للشرطة معتقداً أنها تحتوي على "الأنتراكس"

أسترالي يسلم هدية عيد ميلاد للشرطة معتقداً أنها تحتوي على "الأنتراكس"

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أسترالي يسلم هدية عيد ميلاد للشرطة معتقداً أنها تحتوي على "الأنتراكس"

لجأ شاب أسترالي إلى قسم الشرطة، بعد أن حصل إلى هدية غريبة في عيد ميلاده، واعتقد انها تحتوي على ماجة الإنتراكس الكيميائية القاتلة، ليتبين أن أحد أصدقاءه أرسل إليه كمية من مادة الكوكايين المخدرة في بطاقتي معايدة.

ووفقاً لشبكة أي بي سي الإخبارية الأسترالية، فقد أثارت البودرة البيضاء شكوك الشاب، مما حمله على اللجوء إلى مركز شرطة بوندول في بريسبان، وتسبب ذلك بحالة من الفوضى والفزع في المركز.

وسارعت السلطات إلى إغلاق قسم الشرطة بعد إخلائه، واستعانت بفرق مختصة للتحقق من البودرة البيضاء الغامضة، بحسب ما ذكر موقع إليت دايلي.

وبعد الفحوصات الأولية، تبين أن بطاقات المعايدة تحتوي على مادة الكوكايين المخدرة، وبدلاً من شكر مرسلها، يبدو أن هذا الشاب سيعرضه للمساءلة القانونية، حيث تعمل السلطات الأسترالية بالتعاون مع نظيرتها البريطانية لمعرفة الشخص الذي أرسل البطاقتين لاعتقاله.

مجموع المشاهدات: 9 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات