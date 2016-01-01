أسترالي يسلم هدية عيد ميلاد للشرطة معتقداً أنها تحتوي على "الأنتراكس"

لجأ شاب أسترالي إلى قسم الشرطة، بعد أن حصل إلى هدية غريبة في عيد ميلاده، واعتقد انها تحتوي على ماجة الإنتراكس الكيميائية القاتلة، ليتبين أن أحد أصدقاءه أرسل إليه كمية من مادة الكوكايين المخدرة في بطاقتي معايدة.



ووفقاً لشبكة أي بي سي الإخبارية الأسترالية، فقد أثارت البودرة البيضاء شكوك الشاب، مما حمله على اللجوء إلى مركز شرطة بوندول في بريسبان، وتسبب ذلك بحالة من الفوضى والفزع في المركز.



وسارعت السلطات إلى إغلاق قسم الشرطة بعد إخلائه، واستعانت بفرق مختصة للتحقق من البودرة البيضاء الغامضة، بحسب ما ذكر موقع إليت دايلي.



وبعد الفحوصات الأولية، تبين أن بطاقات المعايدة تحتوي على مادة الكوكايين المخدرة، وبدلاً من شكر مرسلها، يبدو أن هذا الشاب سيعرضه للمساءلة القانونية، حيث تعمل السلطات الأسترالية بالتعاون مع نظيرتها البريطانية لمعرفة الشخص الذي أرسل البطاقتين لاعتقاله.