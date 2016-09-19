الرئيسية | الأخـيـرة | بلجيكا تنفذ أول عملية قتل رحيم لطفل

بلجيكا تنفذ أول عملية قتل رحيم لطفل

بواسطة أخبارنا المغربية 17 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بلجيكا تنفذ أول عملية قتل رحيم لطفل

نفذت في بلجيكا السبت ، أولى عمليات القتل الرحيم في البلاد بحق قاصر مريض كان يرقد بحالة حرجة.

وتأتي العملية تطبيقا لقانون جديد أقرته بروكسل عام 2014 يسمح بالموت للأطفال من كل الأعمار دون حد أدنى للسن ويساعد الأطباء على تنفيذه.

وقال السيناتور الليبرالي جين دي غوشت في تصريح صحفي إن “أول حالة للموت الرحيم كانت لقاصر مريض في حالة حرجة من منطقة الفلمنكية دون تقديم معلومات أخرى حفاظا على خصوصية المسألة”.

وأضاف دي غوشت الذي ساهم في إعداد هذا القانون “تمكنا أخيرا من التخلص من قيود السن التي كانت مفروضة على عمليات القتل الرحيم الذي يساهم بإنهاء سنوات طويلة من الألم والمعاناة للأطفال الميؤوس من شفائهم”.

وكانت بلجيكا شرعت عام 2002 بالقتل الرحيم وقبل عامين تم تعديل القانون ليسمح بالموت للقصّر الذين يعانون من حالات مرضية لا يرجى الشفاء منها.

وبلجيكا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بالقتل الرحيم للأطفال من كل الأعمار بعد هولندا المجاورة التي أباحت الإجراء للأطفال الذين يبلغون 12 عاما على الأقل.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات