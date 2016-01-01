الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. سائح يطارد متسولة سرقت هاتفه «الآيفون»

بالفيديو.. سائح يطارد متسولة سرقت هاتفه «الآيفون»

بواسطة أخبارنا المغربية 9 ساعات 23 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. سائح يطارد متسولة سرقت هاتفه «الآيفون»

نشر موقع «ميرور» لقطات مروعة لامرأتين تسرقان هاتف آيفون من رجل، لكنه قام بمطاردتهما لإعادته.

 

رصد الحادث شخصًا غريبًا يجلس خارج ستاربكس بالعاصمة البريطانية لندن، عندما بدأت السيدتان التحدث مع سائح صيني، ويبدو أنهم دخلوا في مشادة كلامية قبل أن تمشيان بعيدًا، لكن في وقت لاحق وقف الرجل وذهب خلفهما متسائلًا: "أين هاتفي"؟

 

حاولت إحداهما إنكار التهمة، وسحبت ملابسها لإظهار أنها لا تملك الجهاز، لكن السائح لاحظ السيدة الثانية تمسك بمجلة في يديها فسحبها ليجد هاتفه.

 

وقال صاحب الفيديو: إن السيدتين سرقتا الهاتف بمكر شديد دون أن يلاحظ أحد ذلك، وكانت صدمة عندما عثر الرجل على هاتفه وسط المجلة.

مجموع المشاهدات: 125 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات