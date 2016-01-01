بالفيديو.. سائح يطارد متسولة سرقت هاتفه «الآيفون»
نشر موقع «ميرور» لقطات مروعة لامرأتين تسرقان هاتف آيفون من رجل، لكنه قام بمطاردتهما لإعادته.
رصد الحادث شخصًا غريبًا يجلس خارج ستاربكس بالعاصمة البريطانية لندن، عندما بدأت السيدتان التحدث مع سائح صيني، ويبدو أنهم دخلوا في مشادة كلامية قبل أن تمشيان بعيدًا، لكن في وقت لاحق وقف الرجل وذهب خلفهما متسائلًا: "أين هاتفي"؟
حاولت إحداهما إنكار التهمة، وسحبت ملابسها لإظهار أنها لا تملك الجهاز، لكن السائح لاحظ السيدة الثانية تمسك بمجلة في يديها فسحبها ليجد هاتفه.
وقال صاحب الفيديو: إن السيدتين سرقتا الهاتف بمكر شديد دون أن يلاحظ أحد ذلك، وكانت صدمة عندما عثر الرجل على هاتفه وسط المجلة.
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