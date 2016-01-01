محتال يقيم في صالات المطار الفاخرة 3 أسابيع بالمجان

ألقت السلطات في سنغافورة القبض على رجل أقام في الصالات الفاخرة لمطار محلي لمدة 3 أسابيع، مستخدماً بطاقات صعود مزورة للطائرات.



وكان رايجالي بونتوت (33 عاماً) قد قرر الإقامة في المطار، بعد أن فوت رحلته المتجهة إلى كوالا لامبور، وخلال إقامته اعتاد على الجلوس على المقاعد الفاخرة، وتناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء المفضلة لديه، بالإضافة إلى مشاهدة التلفزيون واستخدام الحمامات في المطار، بحسب موقع هوم بي تي.



وتمكن بونتوت وهو ماليزي الأصل من الدخول إلى الصالات الفاخرة للمطار، بعد أن قام بتحميل صور عن بطاقات صعود للطائرة تصدرها شركتا كاثي باسيفيك والخطوط الجوية السنغافورية، قبل أن يستخدم برنامجاً على الكمبيوتر لإدخال اسمه على هذه البطاقات، بالإضافة إلى أرقام ووجهات مزيفة.



واستخدم بونتوت هذه الطريقة لاستصدار 31 بطاقة صعود إلى الطائرة، واستخدمها للإقامة في 9 صالات بالمطار. ومن غير الواضح ما الذي دفعه للإقامة في مطار شانغي، لكنه أثار في النهاية شكوك طاقم الموظفين في صالات المطار، مما أدى إلى اعتقاله، ووجهت له تهمة التزوير وحكم عليه بالسجن لمدة أسبوعين.