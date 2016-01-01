بالفيديو : عروسان يتبادلان الثعابين بدلاً من خاتم الزفاف

قرر عروسان صينيان الاحتفال بزفافهما بطريقة غريبة جداً، حيث استغنيا عن خواتم الزفاف المتعارف عليها، واستبدلاها بثعبانين ضخمين ذهبيي اللون من نوع "بايثون" يزنان 15 و30 كيلوغراماً.



واعتبر العروسان اللذان يعشقان الحياة البرية عموماً والثعابين خصوصاً، تقديم ثعبانين ضخمين في حفل زفافهما بمثابة "هدية تذكارية" بينهما.



وفي مقطع فيديو مدته 24 ثانية نُشره على موقع ويبو الصيني تحت عنوان "أشياء تحدث في جيلين"، حيث المقاطعة التي أقيم فيها حفل الزفاف، يظهر العريس ملفوف حول عنقه ثعبان ضخم، حيث أخرجه من صندوق أزرق بمساعدة أحد الأشخاص ثم لفه حول رقبته.



بعد ذلك قام العريس المعروف عنه وسط أصدقائه وعائلته بأنه "محب للحيوانات" بحمل الثعبان الآخر ووضعه حول رقبة عروسته، ثم قاما بعناق بعضهما البعض، وسط زغاريد وتصفيق حاد من المدعوين.



وأشار العريس الذي يدعى "وو جيانغفينغ" إلى أنه عثر على الثعبانين الذهبيين في مكان ما بالمقاطعة ثم احتفظ بهما داخل منزله وقرر إهدائهما لعروسته في حفل الزفاف.



ولكن بعد انتشار الصور وأشرطة الفيديو على الإنترنت، صادر مكتب الأمن العام للغابات الثعبانين صباح الأحد الماضي، حيث لا يُسمح للمواطنين في الصين بتربية حيوانات مفترسة داخل منازلهم كحيوانات أليفة، نظراً لخطورتها، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.



