الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. طالب يتقدم لخطبة زميلته داخل فناء المدرسة.. وهذا ما فعله المدير!

بالفيديو.. طالب يتقدم لخطبة زميلته داخل فناء المدرسة.. وهذا ما فعله المدير!

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. طالب يتقدم لخطبة زميلته داخل فناء المدرسة.. وهذا ما فعله المدير!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو يرصد لحظة طرد مدير مدرسة، طالبا يقدم خاتم زواج لحبيبته في الفناء أمام باقي زملائه.

وتبين في مقطع الفيديو الطالب وهو يقدم الخاتم لحبيبته التي وافقت على الفور وسط صيحات التلاميذ، وعندما اقترب منها ليحتضنها ركض المدير وسحب الطالب بعيدا وطرده خارج المدرسة.

ولم يوضج  ناشر الفيديو أي معلومات عن مكان الواقعة أو تفاصيل عما حدث للصبي والفتاة.

 
مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات