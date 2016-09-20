بالفيديو.. طالب يتقدم لخطبة زميلته داخل فناء المدرسة.. وهذا ما فعله المدير!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو يرصد لحظة طرد مدير مدرسة، طالبا يقدم خاتم زواج لحبيبته في الفناء أمام باقي زملائه.

وتبين في مقطع الفيديو الطالب وهو يقدم الخاتم لحبيبته التي وافقت على الفور وسط صيحات التلاميذ، وعندما اقترب منها ليحتضنها ركض المدير وسحب الطالب بعيدا وطرده خارج المدرسة.

ولم يوضج ناشر الفيديو أي معلومات عن مكان الواقعة أو تفاصيل عما حدث للصبي والفتاة.