بالفيديو: شاهد كيف امتطى هذا الأمريكي ظهر تمساح ضخم

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة قيام مدرب حيوانات مفترسة بامتطاء ظهر تمساح ضخم بعد أن استدرجه إلى اليابسة عبر تقديم دجاجة كوليمة له.



وقام المدرب باستدراج التمساح الضخم إلى اليابسة وإخراجه من المياه بعد أن قدم له دجاجة حية قبل أن يمتطي مؤخرة ظهره أمام أنظار بعض الأشخاص الذين أصيبوا بالدهشة مما فعل المدرب.



وقد استغل المدرب انهماك التمساح بتناول وجبته الدسمة ليصعد على مؤخرة ظهر التمساح ويجلس عليه دون أن يساوره أي شعور بالخوف.

وبعد أن جلس المدرب على ظهر التمساح وجه كلامه للمتواجدين في المكان قائلاً : "هذا مكان آمن للجلوس عليه".



من الجدير بالذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حصل على عدد مشاهدات كبير وصل إلى أكثر من 60000 مشاهدة بعد نشره على موقع فيسبوك في التاسع عشر من سبتمر (أيلول) الجاري.