بالفيديو: عجل بوجهين يخرج إلى الحياة بولاية كنتاكي الأمريكية

شهدت إحدى المزارع في ولاية كنتاكي الأمريكية ولادة نادرة من نوعها حيث خرج إلى الوجود عجل صغير يملك وجهين في رأسه.



قال ستان ماكابن، صاحب إحدى المزارع في أمريكا بأنه شعر بالدهشة عندما ولدت إحدى أبقاره عجلاً يملك وجهين في رأسه حيث ظن في بداية المطاف بأن البقرة ولدت عجلين ملتصقين ببعضهما.



ويذكر بأن العجل لديه أربع أعين ولكنه لا يستطيع أن يرمش إلا باثنتين منهما. ويملك العجل أيضاً أنفين وفمين يتحركان في نفس الوقت. ويستطيع العجل الوقوف على أرجله الأربعة ولكنه لا يستطيع المشي إلا بطريقة معوجة.



وقال ماكابن "في بداية الأمر نظرت إلى المولود الجديد وظننت بأنه عجلان ملتصقان ببعضهما، ولكني اكتشفت بأنه عجل بوجهين لدى اقترابي منه وعندها شعرت بالدهشة".



وأطلقت العائلة اسم لاكي على العجل، غير أن ماكين لا يعتقد بأن العجل سيبقى على قيد الحياة لوقت طويل.



من الجدير بالذكر بأن العجل لاكي أصبح مشهوراً حيث يأتي الزوار من جميع أنحاء البلدة والبلدات المحيطة بها لإلقاء نظرة عليه، بحسب صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.