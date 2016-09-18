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بالفيديو: نجاة 3 أطفال بأعجوبة بعدما دهستهم سيارة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو: نجاة 3 أطفال بأعجوبة بعدما دهستهم سيارة

نجا ثلاثة أطفال من الموت بأعجوبة في الصين بعد أن دهستهم سيارة وهم يلعبون في موقف للسيارات، ونقلوا إلى المستشفى، وهم يعانون من جروح مختلفة.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن الأطفال الثلاثة فوجئوا بالسيارة، عندما كانوا يلعبون في موقف السيارات، ولم ينتبه السائق المتهور لوجودهم، وصعد بسيارته فوق أجسادهم الصغيرة، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

الحادثة وقعت يوم 17 سبتمبر (أيلول الجاري) في مدينة شنتشن الصينية، وأصيب الأطفال الثلاثة بكسور في العظام وجروح متفرقة. وتظهر المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة لحطة صعود السيارة فوق أجساد الأطفال الثلاثة.

وأظهرت الفحوصات أن السائق لم يكن تحت تأثير الكحول لحظة وقوع الحادثة، لكن بعض التقارير تشير إلى أنه كان منشغلاً بهاتفه، مما شتت انتباهه عن وجود الأطفال، فيما لا تزال الشرطة تحقق في أسباب الحادثة.

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