بالفيديو: شاهد ماذا حدث لفتاة ركبت عربة تسوق

أظهر تسجيل مصور صادم لحظة ارتطام فتاة بالجدار بعد أن ركبت عربة للتسوق في مرآب للسيارات في أحد مراكز التسوق البريطانية.



ويظهر مقطع الفيديو الذي تناقلته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة وهي تجلس داخل عربة التسوق قبل أن تبدأ العربة بالتحرك نحو الجدار ما دفع الفتاة للصراخ طلباً للنجدة.



وسمع أصدقاء الفتاة الذين يقومون بتصويرها وهم يضحكون قبل أن ترتطم العربة بالجدار وتسقط الفتاة على الأرض.



ويذكر بأن مكان تصوير الفيديو لم يعرف بالتحديد غير أن الفيديو حصل على عدد كبير من المشاهدات وصل إلى 5.5 مليون مشاهدة و150000 مشاركة بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام.



ولم يتضح فيما إذا تعرضت الفتاة لأي إصابات جراء الحادث، غير أن بعض مشاهدي الفيديو عبروا عن إعجابهم به بينما حذر البعض من مغبة التصرفات غير المحسوبة، بحسب ما ورد في صحيفة الدايلي ستار البريطانية.