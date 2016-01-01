بالفيديو.. رجل يطعن عشيقته 22 مرة في الشارع دون تدخل المارة

أثارت عملية قتل وحشية لامرأة هندية، غضب المواطنين بعد رصد كاميرات المراقبة المارة يشاهدون رجلا يقوم بطعنها دون تدخل.

ظهر رجل، يُعتقد أنه عشيقها السابق، في مقطع فيديو يسحب الضحية البالغة من العمر 21 عاما على الأرض ويطعنها مرارا وتكرارا بسكين، في حين وقف المارة يشاهدون الهجوم المروع ولم يحاولوا إنقاذها.

بحسب موقع ميرور، توفيت الضحية في المستشفى بعد وقت قصير من الهجوم في شارع مزدحم في تمام التاسعة صباحا، وتعرفت الشرطة على المعتدي وكشفت أنه تحرش بالضحية العام الماضي.

وقال نائب مفوض الشرطة، إن المارة لم يحاولوا نجدتها، وبعدما طعن المتهم ضحيته 22 مرة هرب، طاردته الجماهير وتعرض للضرب قبل تسليمه للشرطة.

وأضاف أن المتهم قد ضايق الضحية لما يزيد عن عام، وقدمت أسرتها شكوى منذ عدة أشهر، لكن عائلتي الضحية والمتهم توصلا إلى حل وسط.